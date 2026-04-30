俳優の反町隆史（５２）が、７月期のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「ＧＴＯ」（７月２０日スタート、月曜・後１０時）に主演することが２９日、分かった。連ドラでは１９９８年以来２８年ぶりに復活する。この日都内で取材会を行い、ＧＴＯ（＝グレート・ティーチャー・オニヅカ）こと鬼塚英吉役への思いを語った。９８年の連ドラ最終回に視聴率３５・７％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した学園ドラマの金字塔。