俳優の坂口健太郎が主演する映画「私はあなたを知らない、」（中野量太監督、８月２８日公開）に堀田真由、倉田瑛茉、滝藤賢一、原田美枝子らが出演していることが３０日、発表された。「湯を沸かすほど熱い愛」で国内外で高い評価を得た中野監督が１０年ぶりに書き下ろしたオリジナル長編で、愛する人を手にかけてしまった主人公の青年・夕平（坂口）の封印された記憶と真実が解き明かされていくヒューマンミステリー。主演の