元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・徳山昌守氏（５１）が会長を務める徳山ジムが初陣を飾った。西日本新人王予選のスーパーフライ級４回戦で、末吉直樹（２５）が３―０の判定で山川倖平（２３）に勝利。セコンドを務めた徳山会長は「あまり緊張せず自分なりに、いつも通りやれた」と手応え。目標とする５年後の世界王者輩出へ、確かな一歩を踏み出した。判定の末に勝ち名乗りを受けた教え子を、徳山会長は満面の笑みで迎えた