反町隆史主演の7月期『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜午後10：00）が7月20日より、“28年ぶり”に連続ドラマで復活。50代となった今もなお、教師として教え子と向き合う“鬼塚英吉”の生き様を投影したポスタービジュアルが解禁となった。【全身ショット】28年たってもスタイル抜群！客室乗務員姿の松嶋菜々子藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉（お