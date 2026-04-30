漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。このほど、3月から始まった予選1回戦が終了した。総エントリー数2896組で、1回戦は出場者が漫才かコントのどちらか1ネタを披露し、その審査の結果、2回戦進出者333組が決定した。【番組カット】異例の試み！‘30分”漫才に挑戦するニッポンの社長2回戦は5月3日から東京・大阪でスタート。2回