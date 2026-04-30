大会のダークホースとなれるか。元・北海道ローカルアイドルの肩書を持つポーカー女子の“解釈一致”な純白ドレス姿に視聴者が湧いた。【映像】元ローカルアイドルのポーカー女子、美しい“純白ドレス姿”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。第3回となる今大会はメンバーの大幅な入れ替えが行われ、初出場