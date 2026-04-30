きのう、東京・福生市の路上で男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、あわせて5人がけがをしました。男は自宅に逃げ込み、農薬とみられるものを噴射した後、裏口から逃走したとみられ、警視庁が行方を追っています。きのう午前7時すぎ、福生市加美平の路上で、40代の男が男子高校生2人をハンマーで殴り、自宅に逃げ込んだ後、警察官に農薬とみられるものを噴射し、あわせて5人が重軽傷を負いました。捜査関係者によりますと、