俳優の坂口健太郎が主演を務め、中野量太が監督・脚本を手がける映画『私はあなたを知らない、』の公開日が、8月28日に決定。あわせて、追加キャストと特報映像、場面写真が一挙解禁された。【動画】映画『私はあなたを知らない、』特報映像本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来10年ぶりとなる中野監督の完全オリジナル脚本による長編作品。日仏共同製作で描くヒューマンサスペンスで、“家族”というテーマを軸に、愛と罪