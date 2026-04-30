4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースした&TEAM。直近では音楽番組への出演も相次いでおり、彼らのパフォーマンスの完成度の高さにあらためて注目が集まっている。 （関連：【写真あり】黒い衣装でクールに決めた&TEAMのライブパフォーマンス） 4月27日には『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演し、同EPのタイトル曲「We on Fire」を披露した。ブラックを基調とした衣装で、“炎”