まさに頂上決戦と言えるカードの実現が「ボクシング界にとっての勝利」だとカルデナスは語った(C)Getty Images世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）と、中谷潤人（M.T）が激突するビッグマッチが目前に迫っている。5月2日、日本人選手同士のタイトルマッチがメインとなる東京ドーム決戦は、まさに世界的な注目度を誇る。この試合に向け、米国『Ring』誌が、井上、中谷の両方を良く知るトップファイターのイン