キム・ヨナさんの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images女子フィギュアスケート、2010年バンクーバー五輪の金メダリスト・キム・ヨナさんの最新ショットが話題を集めている。4月29日までに自身のインスタグラムを更新。【写真】髪をばっさり、雰囲気がらりと話題のキム・ヨナさんの最新ショットこれまではつややかなロングヘアがトレードマークだったが、黒髪を肩口のところで切りそろえ、大人の雰囲気を漂わせてい