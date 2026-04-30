左第５中手骨（左手小指付近）の骨折からの復帰を目指す巨人のリチャード内野手（２６）が２９日、Ｇ球場で故障後初めての実戦形式となるライブＢＰに臨み、最初の打席で山崎から左中間本塁打を放った。同じくリハビリ中の右腕との対戦で回復を証明し、「エースから打てたことには変わりがないので、うれしいです」と笑顔を見せた。山崎と１打席対戦。初球は空振りだったが、２球目の高め直球を捉えると、打球は大きな弧を描い