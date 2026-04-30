福岡県久留米市の川で29日、ガードレールを突き破って転落した無人の車が発見されました。その後、車を運転していたとして警察署に出頭した福岡県うきは市職員の男が酒気帯び運転などの疑いで逮捕されました。29日午前1時前、久留米市田主丸町八幡で車に設置されたセンサーが作動し、異常を確認した保険会社が警察に連絡しました。現場に駆けつけた警察官がガードレールを突き破って川に転落した乗