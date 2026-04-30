お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。北海道・札幌で定着した文化「シメパフェ」の、皮肉な近況を明かした。この日のテーマは「北海道VS沖縄の女が大激論SP」。沖縄で食事のシメにステーキを食べるという話題になると、北海道出身の吉村は「北海道でもシメパフェっていうのが流行った」と切り出した。だが、「若い女性がシメにパフェを食べ