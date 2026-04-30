【ロンドン共同】昨年5月にスターマー英首相の私邸などが燃やされた事件で、放火などの罪に問われたウクライナ国籍の男（22）ら3人の公判がロンドンの中央刑事裁判所で開かれた。検察側は男が通信アプリでロシア語を使う何者かに報酬を提示され、放火を依頼されたと主張した。警察などはロシア当局が関与していた可能性もあるとみて調べていた。事件は昨年5月8〜12日にロンドンで発生。スターマー氏が管理していた家や知人に譲