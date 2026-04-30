巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が、３０日の広島戦（東京Ｄ）で今季２勝目を懸け４度目の先発に臨む。前日２９日はキャッチボールなどで最終調整。「前回（７日）本塁打を打たれた２人（ファビアン、大盛）には気をつけなきゃいけない。モンテロにも長打を許さないように。しっかり警戒するところは警戒しながら、あまり複雑化せずシンプルに捉えるようにしたい」とリベンジを誓った。前回１７日のヤクルト戦（神