◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点を追う５回無死一塁で迎えた３打席目には左飛に倒れた。打者としては２試合連続の固め打ち中。２戦ぶりの７号にも期待がかかる。相手先発右腕のＳ・アルカンタラは２２年のサイ・ヤング賞右腕。７打