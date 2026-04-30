NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝106.88（+6.95+6.95%） 米国とイランの協議が停滞していることが相場を押し上げた。イランはホルムズ海峡への攻撃を停止する代わりに、米国に海洋封鎖の解除や完全な停戦を求め、核開発協議を先送りすることを要求したもようだが、トランプ米大統領はこの要求を拒否し、海洋封鎖を数カ月間にわたって継続することを示唆した。トランプ米大統領は米シェブロンなど石油企業大手の幹