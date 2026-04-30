NY株式29日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均48861.81（-280.12-0.57%） S＆P5007135.95（-2.85-0.04%） ナスダック24673.24（+9.44+0.04%） CME日経平均先物58830（大証終比：-1190-2.02%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は下落したものの、前日に利益確定売りが強まっていたＩＴ・ハイテク株は下げが一服し、ナスダックは横ばい。本日はイベントが盛りだくさんで、引け後のマ