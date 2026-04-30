NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4561.50（-46.90-1.02%） 金６月限は続落。時間外取引では、米大統領がイラン港湾の長期封鎖に向けて準備するよう指示したことを受けて戻りを売られた。欧州時間に入ると、ドル高を受けて軟調となった。日中取引では、序盤の売り一巡後は押し目を買われたが、米大統領がイラン提案を拒否と伝えられると、戻りを売られた。 MINKABU PRESS