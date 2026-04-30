米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24） 米2年債 3.935（+0.099） 米10年債4.421（+0.075） 米30年債4.994（+0.060） 期待インフレ率2.470（+0.013） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン情勢は和らぐ気配が一向に見られず、本日も原油が急伸し、ＷＴＩは１０７ドル台に上昇。トランプ大統領がイラン封鎖の長期化に備えるよう指示したと伝わっていた。