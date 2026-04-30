【ニューヨーク＝木瀬武】２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２８０・１２ドル安の４万８８６１・８１ドルだった。５営業日連続の値下がり。米金融政策の先行き不透明感が意識され、売り注文が優勢となった。原油先物価格が大きく上昇したこも相場を押し下げた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は９・４４ポイント高の２万４６７３・２４だった。