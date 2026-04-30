◇パ・リーグ楽天3―5ロッテ（2026年4月29日ZOZOマリン）楽天の先発・前田健は4回0/3を7安打5失点で今季2敗目。11年ぶりのNPBでの白星はまたもお預けとなった。右ふくらはぎがつって降板した7日の日本ハム戦以来22日ぶりの登板で「投げながら力が入りっぱなし。力が入りすぎた感じ」。1点リードの4回にポランコ、井上のソロ2発で逆転を許し「投げミスをホームランにされた。悔いの残るボール、悔しい投球になった」と