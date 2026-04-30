NHK連続テレビ小説『風、薫る』では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）の看護婦養成所での日々がスタート。養成所に集ったのは、りんたちをあわせて7人。世間の風あたりの強い職業を目指して集う女性たちということで、『虎に翼』（2024年度前期）の寅子（伊藤沙莉）らを思い浮かべるが、その時以上にみなキャラが濃い。そんな中、もの静かな最年長の泉喜代を演じているのが、菊池亜希子である。 参考：菊池亜希子、『風