◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、マーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場した。22年サイ・ヤング賞右腕のアルカンタラを相手に第1打席は空振り三振。第2打席は四球を選ぶと、今季4盗塁目となる二盗を決めた。打者として出場した最近4試合で3盗塁と量産している。5回の第3打席は左飛だった。打者としては、試合前の時点で28試合