◎前夜はJRA東京競馬場とのコラボ企画で、ヤクルトのスタメンが競馬の枠順のように発表。振り返った池山監督は「見た、見た。これ、2枠はちょっと来へんちゃうかって言ってた。凄い緊張してたから」。いえ、2枠（2番）の丸山和は2安打1得点で1盗塁と“いい脚”を使ってました。◎巨人・橋上オフェンスチーフコーチは球場を訪れていた元ヤクルト監督の真中氏を見つけると「あれ、新しいつば九郎じゃないの」。体形がそっくりだ