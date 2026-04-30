開催：2026.4.30 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 3 - 2 [エンゼルス] MLBの試合が30日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとエンゼルスが対戦した。 Wソックスの先発投手はエリク・フェディー、対するエンゼルスの先発投手は菊池雄星で試合は開始した。 3回裏、2番 ミゲル・バルガス 5球目を打ってレフトへのタイムリー