◇セ・リーグ巨人4―2広島（2026年4月29日東京D）巨人のドラフト1位左腕・竹丸は、6回6安打2失点でリーグトップに並ぶ4勝目を手にした。球団の新人投手で4月までに4勝したのは、15年の高木勇人以来。広島を相手に「地元のチームなので楽しみだった。投げられて良かったです」と振り返った。広島出身で少年時代は広島市民球場にもマツダスタジアムにも通った。阪神ファンだった父の影響もあり「全部阪神戦でしたけどね」