◇WBA世界ライト級タイトルマッチ12回戦〇同級王者・畑山隆則TKO10回18秒同級14位・坂本博之●（2000年10月11日横浜アリーナ）【世紀の日本人対決を語る（4）】屈指の名勝負と言われた日本人対決が、2000年（平12）に行われた。WBA世界ライト級王者だった畑山隆則氏（50）と、坂本博之氏（55）の激闘だ。畑山氏は、10回TKO勝ちした試合を振り返って「あの試合なくして今の私はない」と言う。井上尚弥有利と言われる中