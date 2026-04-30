女性ロックバンド「SHOW―YA」がプロデュースする恒例のロックフェス「NAONのBUNTAI」が29日、横浜BUNTAIで開催された。本拠地の日比谷野外音楽堂（野音）が改装中で今年から場所を移した。20回目の今回は小林幸子（72）の「ラスボス降臨」。金のド派手衣装で登場するやどよめきと大歓声。SHOW―YAの分厚いサウンドをバックに「もしかして」を歌う一方、寺田恵子（62）と「千本桜」をデュエット。最後はピアニスト国府弘子（66