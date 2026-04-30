■ＤＭＰ 3,015円(+504円、+20.1％) ストップ高 ディジタルメディアプロフェッショナル [東証Ｇ]がストップ高。28日午後0時30分ごろ、インドの ドローン技術企業ｉｄｅａＦｏｒｇｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙと戦略的覚書を締結したと発表した。今回のパートナーシップの締結に基づき、ｉｄｅａＦｏｒｇｅ社はDMPのエッジAISoC「Di1」を搭載した次世代のAIドローンを開発し、DMPの支援のもと日本