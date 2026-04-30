■ジェイテクト 1,809.5円(+135.5円、+8.1％) ジェイテクト [東証Ｐ]が6日ぶり急反発。28日午後3時ごろ、27年3月期連結業績予想について売上高を1兆8800億円（前期比2.3％減）、営業利益を750億円（同3.0倍）と発表。配当予想は70円（前期60円）とした。3期ぶり大幅増益と増配見通しを好感した買いが入った。同時に発表した26年3月期決算は、売上高が1兆9249億円（前の期比2.2％増）、営業利益が248億4700万円（同35.4