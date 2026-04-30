お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53、写真）が当面の間休養することを発表して一夜明けた29日、相方の設楽統（53）と、妻でフリーアナウンサーの神田愛花（45）が日村へコメントを寄せた。設楽は、司会を務めるフジテレビ「ノンストップ！」に生出演し「お医者さんに診てもらったら、ちょっと一回がっつり休んだほうがいいんじゃないかってことになって」と休養に至った経緯を説明。「“回復に向けてゆっくり休んでくだ