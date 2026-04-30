◇パ・リーグ西武3―0日本ハム（2026年4月29日ベルーナD）現役ドラフトで24年オフにロッテから移籍。新天地で心機一転を誓ったが、昨季は開幕直前にぎっくり腰を発症して出遅れ、7試合の出場にとどまった。西武では初のお立ち台に平沢は「（ファンが）凄く盛り上がってくれてうれしい。（景色は）最高ですね」と満面の笑みだ。移籍後初の決勝打だった。0―0の4回2死二塁。達のフォークが浮いたところを思い切り振り抜い