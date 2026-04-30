【北村友に聞く】――前走を振り返って。「道中のリズムが凄く良かったですし、追ってから少しフラフラしたり反応が鈍いところもありましたが、（2着メイショウタバルを）捉えてくれて凄い馬だと思いました」――改めてこの馬の強さは。「欠点が少ない馬。総合力が高い。どこが一番と言われれば、長く脚を使えるところかなと思います」――3200メートルの舞台適性については。「走ったことがないので分からない面は