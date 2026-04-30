「左第5中手骨」の骨折から復帰を目指す巨人のリチャードが、川崎市のジャイアンツ球場で負傷後初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、本塁打を放った。右肩のコンディション不良でリハビリ中の山崎から左中間へ運び「エースから打ったのでうれしい。感謝の気持ちで打席に入りました」と笑顔。5月1日からのファーム・リーグの広島3連戦中に実戦復帰する見込みだ。