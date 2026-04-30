2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。本日、漫画家 青山剛昌先生が描き下ろした今年のチャリTシャツのデザインを公開。カラーバリエーションは後日発表！◆デザインは国民的人気作品「名探偵コナン」などを生み出した漫画家・青山剛昌今年、放送49回目を迎える「24時間テレビ」のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。ひとりひとりの「わたし」が語る