◇セ・リーグDeNA4―2中日（2026年4月29日バンテリンD）愛知県出身のDeNA・林が故郷に錦を飾る活躍を見せ、チームの連敗を3で止めた。「必死だった。勝利に貢献できて良かった」と4試合ぶりのスタメン起用に応えた。1点を追う5回1死二塁で右前に同点適時打を放ち、プロ初先発で5回3安打2失点と力投したドラフト2位右腕・島田の負けを消した。2―2の7回には2死二塁から決勝打となる左前適時打。応援に駆けつけた地元の友