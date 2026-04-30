伝統の長距離G1「第173回天皇賞・春」の追い切りが29日、東西トレセンで行われた。阪神大賞典レコードVの余勢を駆るアドマイヤテラは、栗東ポリトラックで充実の走りを披露。同レース歴代最多8勝を誇る武豊（57）の手綱でタイトル獲得に挑む。史上6頭目の連覇が懸かるヘデントールは、美浦Wコースで木村厩舎流の3頭併せ。骨折からの完全復活へ向けて、態勢を整えた。往年の名ステイヤー達をほうふつさせる灰色の肢体が軽やかに