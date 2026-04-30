日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は東京本社の鈴木悠貴（35）が担当する。2年目を迎える女性騎手の谷原柚希（19）にこれまでの苦悩、初勝利への思いを聞いた。谷原がもがいている。現役6人目のJRA女性ジョッキーとして昨年3月1日にデビューしたが、ここまで93戦して未勝利。「うまく乗れなくて結果が出せないと、次のレースでも強気に乗れない。