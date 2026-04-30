【馬券のツボ】≪ここが買い≫長距離は騎手で買え。鞍上のルメールは京都芝3000メートルの菊花賞を3連覇中。過去5年、芝3000メートル以上は【6・2・2・2】とほぼ馬券圏内に入っている。単勝回収率210％、複勝回収率135％と馬券的妙味も十分だ。≪ここが心配≫木村師は昨年44勝を挙げて調教師リーディング6位にランクインしたが、今年はエンジンがかかってこない。ここまでわずか4勝止まり。人気以上の着順は7回しかない。逆