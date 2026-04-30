◇パ・リーグロッテ5―3楽天（2026年4月29日ZOZOマリン）今度は1球勝利だ。ロッテの八木が3―2の5回1死一、三塁のピンチで、2番手で登板。伊藤裕を初球、内角低めの147キロツーシームで三ゴロ併殺に斬り、勝利投手となった。「本当にラッキーというか。ホンマうれしかったです」。これで両リーグトップタイの4勝目。5年目の28歳は開幕2軍スタートも、15日の日本ハム戦でプロ初勝利。そこから2週間、5登板で白星を積み上