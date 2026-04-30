◇パ・リーグロッテ5―3楽天（2026年4月29日ZOZOマリン）「マリオジャンプ」で自らの決勝弾を祝った。現役ドラフトで今季ロッテに加入した井上は幼少期「スーパーマリオブラザーズ」を「めっちゃやっていました」という。「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」の特別試合第1弾。2―2の4回だ。マリオの「土管」ならぬ「ドカン」と前田健のスライダーを左翼席へ運んだ。移籍後3打席目での初安打初打点が、勝