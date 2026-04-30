俳優の要潤（45）が29日、都内で仮面ライダーシリーズ生誕55周年を記念した主演映画「アギト―超能力戦争―」（監督田崎竜太）の初日舞台あいさつに出席した。2001年に放送され、平成シリーズで最高平均視聴率を記録した「仮面ライダーアギト」の最新作。要は25年前からの進化として、早起きが苦じゃなくなったという。一方で「ある意味、退化とも言う」と年齢を重ねたことを自虐して笑いを誘った。賀集利樹（47）はスマート