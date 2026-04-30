トランプ米大統領【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは29日、トランプ大統領が、戦闘終結に向けた協議でイランが譲歩しなければ軍事行動を検討すると報じた。米中央軍が「短期的で強力」な攻撃計画を準備しており、インフラを標的に含む可能性が高いという。トランプ氏は同日、アクシオスの電話インタビューで、イランが核問題を巡る合意に応じるまで米軍によるイランの港湾封鎖を継続する考えを示した。トランプ