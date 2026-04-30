【馬券のツボ】≪ここが買い≫過去20年の大阪杯勝ち馬（G1昇格前を含む）で同年の天皇賞・春出走馬は6頭。【3・0・1・2】の成績で勝率50％と信頼度は高い。≪ここが心配≫芝3000メートル以上のレースに出走経験がなかった馬の勝利は13年フェノーメノが最後。初めてとなる長丁場のペースに戸惑う可能性がある。