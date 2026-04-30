本拠地レッドソックス戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、本拠地レッドソックス戦に「4番・三塁」で先発し、3回に逆転の2点適時打を放った。カナダ放送局も絶賛している。1点を追う3回の攻撃。2死満塁のチャンスで打席が回ると、2-0から低めのシンカーを弾き返した。打球速度108.2マイル（約174キロ）の一打はレフト前へ抜け、2者が生還した。ブルージェイズ地元局「スポーツネット」も岡