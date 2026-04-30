明治安田J1百年構想リーグサッカーJリーグの明治安田J1百年構想リーグの第13節、浦和―川崎戦が29日、埼玉スタジアムで開催された。ネット上ではかつて、Jリーグを沸かせた名手のスーツ姿が話題に。2021年12月の引退から5年、変わらぬ43歳の容姿に反響が相次いでいる。ピッチ上へ熱い眼差しを注いだ。グレーのスーツを纏い、浦和のベンチ前で佇んでいたのは、元日本代表の田中達也氏。帝京高から浦和入りしプロデビュー。スピ