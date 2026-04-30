◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）ブルペンの緊急事態をカバーした。ルシアーノが来日４年目にして初めてセットアッパーを任され、２点リードの８回を３人でピシャリ。「点差を維持して、いい状況でクローザーが出てこられるようにする上で大事な仕事」と、広島のクリーンアップを完璧に封じた。昨季から「８回の男」を務める大勢が試合中にブルペンでコンディション不良を訴えた。首脳陣で話し合い