◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手とレッドソックス・吉田正尚外野手が２９日（日本時間３０日）、試合前の打撃練習中にフィールドで対面した。”侍コンビ”は、ガッチリ握手。３月のＷＢＣ以来となる再会は、笑顔を交えながらリラックスした雰囲気で、約１０分ほどの会話を楽しんだ。岡本は「４番・三塁」でスタメン、